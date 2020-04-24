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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البيت الأبيض: الإمارات ستتبرع باختبارات كورونا لأمريكا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 أبريل 2020
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاصيل مباحثات بينه وبين ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات، الشيخ محمد بن زايد.
وكشف البيت الأبيض أن الإمارات ستتبرع بمجموعات اختبار فيروس كورونا إلى أمريكا، حيث ناقش ترامب وولي عهد أبوظبي ذلك خلال المكالمة.
ولا توجد معلومات حول عدد مجموعات الاختبار التي ستتبرع بها الإمارات أو موعد وصولها.
وشكر الرئيس الأمريكي ولي عهد أبوظبي على الشراكة القوية بين أمريكا والإمارات العربية المتحدة عبر مجموعة واسعة من القضايا.
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