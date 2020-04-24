الإمارات تلم شمل 400 شخص مع أسرهم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 أبريل 2020

تكفلت دولة الإمارات العربية المتحدة، بلم شمل 400 شخص مع أسرهم في عدد من الدول الشقيقة والصديقة، رغم ظروف الطيران المتعثرة بسبب الأوضاع الصحية العالمية الراهنة.



وبتوجيهات الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تحملت الهيئة تكاليف سفرهم من الإمارات إلى دولهم، وجميع الإجراءات المتعلقة بذلك.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي ضمن مبادرات "صندوق الإمارات وطن الإنسانية" بالتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية والمنظمات الإنسانية الأخرى في الإمارات.

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وقالت إن هذه المبادرات تجسد حرص الصندوق على تعزيز الجهود التي تضطلع بها الإمارات للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأشارت إلى أن مبادرة "لم الشمل" تعد من المبادرات الحيوية التي تعزز الروابط العائلية في هذه الظروف الصحية المستجدة، وتأتي في سياق تذليل التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على الساحة الدولية.

وأكدت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أنها لن تدخر وسعا في سبيل تحقيق أهداف "صندوق الإمارات وطن الإنسانية" بالتعاون مع الشركاء، وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدماته، وتبني المزيد من المبادرات التي تساهم في تخفيف آثار الظروف الصحية الناجمة عن فيروس كورونا.

كما أشادت بروح التعاون السائدة بين شركاء الصندوق في الوزارات والدوائر والمؤسسات والمنظمات الإماراتية.