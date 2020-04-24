الصحة المصرية: تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات

أعلنت ​وزارة الصحة​ المصرية عن "تسجيل 201 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ و7 ​وفيات​".

ويوم أمس أظهرت بيانات وزارة الصحة والسكان في مصر، تسجيل البلاد أعلى معدلاتها، من حيث عدد إصابات فيروس كورونا اليومية، بزيادة بلغت 232 إصابة جديدة.

ولفت المتحدث باسم الصحة المصرية، خالد مجاهد، في بيان، إنه تم تسجيل 232 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، فيما توفيت 11 حالة إضافية.

من جهتها دعت وزيرة الصحة المصرية المواطنين إلى الالتزام بالتباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية، إضافة إلى الإكثار من شرب السوائل في الفترة ما بين بين الإفطار والسحور، واتباع نظام غذائي صحي يقوي جهاز المناعة.