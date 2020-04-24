نقولا: لا أفهم موقف المناهضين لمساءلة سلامه وهل هو خوف من أن يبق البحصة

اشار النائب السابق ​نبيل نقولا​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى أنه "لا أفهم موقف المناهضين لمساءلة حاكم ​مصرف لبنان​ رياض سلامه"، متسائلا :"هل هو خوفهم من أن يبق البحصه أو بسبب طائفي غير مفهوم أو خوفهم من نجاح ​الحكومة​ وزحزحت كراسيهم"، مضيفا :"قرابة 30 سنة من حكمه لا تكفي، على اساس فليسقط حكم المصرف هل خفتم على أنفسكم يا شباب؟".

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