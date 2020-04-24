بيروت الحكومي: 116 حالة شفاء تام و6 إصابات و8 مشتبه باصابتها

أصدر ​مستشفى بيروت الحكومي​ التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس ​الكورونا​ Covid-19 ، مشيراً إلى أنه "أجرى 290 فحصا مخبريا، سجلت 6 إصابات وباقي النتائج سلبية".

وأعلن أن "مجموع ال​حالات​ التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى وصل إلى 16 إصابة، بينما تم استقبال 8 حالات مشتبه بإصابتها بفيروس الكورونا نقلت من ​مستشفيات​ أخرى".

وأشار إلى أن "3 حالات تماثلت للشفاء من فيروس الكورونا بعد أن جاءت نتيجة فحص ال PCR سلبية في المرتين وتخلصها من كافة عواض المرض"، بينما "بلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية حتى تاريخه 116 حالة شفاء".

وأكدت أن "جميع المصابين بفيروس الكورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر، ما عدا إصابة واحدة وضعها حرج".

