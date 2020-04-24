قائد المجوقل: لتكاتف كل مكونات المجتمع اللبناني لتخطي هذه الأزمة

أكد قائد ​فوج المجوقل​ في ​الجيش​ العقيد الركن مارون أبو هلون، "ضرورة تكاتف كل مكونات ​المجتمع اللبناني​ لتخطي هذه الأزمة".

وتأتي تصريحات أبو هلون خلال تسلمه من رئيس "هيئة الطوارئ المدنية لمكافحة ​كورونا​" ​إيلي صليبا​، هبة كناية عن غرفة تعقيم أشخاص كبيرة تم تركيبها على المدخل الرئيسي لثكنة "داني حرب" في غوسطا، وذلك لتعقيم الداخلين إليها، بما يرفع درجة الوقاية من انتشار وباء كورونا المستجد إلى حدها الأقصى.

من جهته، شدد صليبا على "التعاون الدائم مع مؤسسة الجيش وقيادتها لأنها ضمانة سيادة هذا الوطن ووحدة ابنائه"، لافتاً إلى أنه "من هذا المنطلق، كانت هذه الهبة إيمانًا منا بضرورة إحاطة ضباط جيشنا الوطني ورتبائه وجنوده بأعلى درجات الوقاية والرعاية ليبقوا من خلال مؤسستهم وبرعاية قيادتهم حصنا متينا لوطننا".