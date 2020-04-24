أشارت معلومات لقناة الـ "LBCI" إلى أن "​النقاش​ في جلسة ​مجلس الوزراء​ تطرق إلى إجراءات يمكن أن تتخذ في حق من حمّلهم رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ مسؤولية تدهور الوضع النقدي ومنهم حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ وكانت تساؤلات تتعلق ببعض القضايا المحالة إلى ​القضاء​". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر LBCI: الحكومة تطرقت إلى إجراءات يمكن أن تتخذ في حق من حمّلهم دياب مسؤولية تدهور الوضع النقدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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