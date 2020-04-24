سعد: سمعنا الليلة خطابا لحزب الله وجبران باسيل بلسان رئيس الحكومة

أشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" ​فادي سعد​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أننا "سمعنا الليلة خطابا ل​حزب الله​ ورئيس "​التيار الوطني الحر​" ​جبران باسيل​ بلسان رئيس الحكومة ​حسان دياب​". وأشار إلى أنه "خطاب مخيب للآمال وخال من آي قرارات إصلاحية حاسمة"، قائلاً: "خطاب التهرب من المسؤولية والهجوم على حاكم مصرف لبنان ​رياض سلامة​ وتحميله دون سواه مسؤولية النزول إلى الهاوية​​​​​​".

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