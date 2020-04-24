قتيل و 6 جرحى في حادث سير على طريق الضنية طرابلس

قتل شخص وجرح 6، في حادث سير وقع عند مفترق بلدة علما، على الطريق الرئيسية التي تربط بين الضنية ومدينة طرابلس.
وتم نقل الجرحى بواسطة الصليب الأحمر اللبناني وجهاز الطوارىء والإغاثة في الجمعية الطبية الإسلامية، إلى مستشفيات السيدة ومركز العائلة الطبي في زغرتا والحكومي في طرابلس لتلقي العلاج.
وقام عناصر قوى الأمن الداخلي الذين حضروا إلى المكان بتحويل السير إلى الطرقات الداخلية والفرعية، بعدما تسبب الحادث بازدحام للسير ادى الى توقف حركة المرور كلياً على الطريق الرئيسية.
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