قتيل و 6 جرحى في حادث سير على طريق الضنية طرابلس

قتل شخص وجرح 6، في ​حادث سير​ وقع عند مفترق بلدة علما، على الطريق الرئيسية التي تربط بين ​الضنية​ ومدينة طرابلس.

وتم نقل الجرحى بواسطة ​الصليب الأحمر اللبناني​ وجهاز الطوارىء والإغاثة في الجمعية الطبية الإسلامية، إلى مستشفيات السيدة ومركز العائلة الطبي في زغرتا والحكومي في طرابلس لتلقي العلاج.

وقام عناصر ​قوى الأمن الداخلي​ الذين حضروا إلى المكان بتحويل السير إلى الطرقات الداخلية والفرعية، بعدما تسبب الحادث بازدحام للسير ادى الى توقف ​حركة المرور​ كلياً على الطريق الرئيسية.