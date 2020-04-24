انتهاء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا

انتهت في هذه الأثناء جلسة مجلس الوزراء التي كانت منعقدة في ​القصر الجمهوري​ في ​بعبدا​ برئاسة ​الرئيس ميشال عون​.

وكان الرئيس عون قد هنأ في مستهل جلسة مجلس الوزراء، اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً بحلول شهر رمضان، متمنياً ان يحل عيد الفطر ولبنان بظروف أفضل في مختلف المجالات​​​​​​​.

تجدر الإشارة إلى أن جدول اعمال الجلسة كان يتألف من 12 بندا اضافة الى بنود طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ومن أبرز البنود: استكمال البحث في التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا، اقتراح قانون يرمي الى الغاء الفقرة الثانية من المادة 845 من قانون اصول المحاكمات المدنية لجهة الغاء استعمال القوة ودخول المنازل في قضايا تسليم الاطفال، طلب ديوان المحاسبة تكليف مجلس الخدمة المدنية اجراء مباراة مفتوحة لتعيين مراقبين ومدققي حسابات في ملاكه، طلب مجلس الانماء والاعمار استصدار مرسوم بالموافقة على ادراج بند تحكيمي في العقد المزمع توقيعه بين مجلس الانماء والاعمار وشركة Kuzo Toplu Konut Insaat A.S لمشروع انشاء محطة التكرير التمهيدي للمياه المبتذلة في الدورة - برج حمود، ضمن مشروع الصرف الصحي للمنطقة الشمالية من بيروت الكبرى.

بالإضافة إلى مشروع مرسوم يرمي الى تحديد نطاق صلاحية القنصلية الفخرية في انسبرك - النمسا، مشروع مرسوم يرمي الى تحديد معدل رسم الضمان السنوي المتوجب دفعة في سنة 2019 للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع على المصارف المقيمة والعاملة في لبنان، مشروع مرسوم يرمي الى تعديل جداول المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف، عرض وزارتي الصناعة والصحة العامة الخطة المشتركة بما خص الصناعة الدوائية (الصيدلانية) في لبنان، عرض وزارة الصناعة المحاور الاستراتيجية لتنمية القطاع الصناعي وآلياتها التنفيذية، طلب وزارة الاتصالات الموافقة على تمديد قرار مجلس الوزراء رقم 13 تاريخ 12/3/2020 المتعلق بعرض وزارة الاتصالات موضوع رفع سرعة وحجم استهلاك اشتراكات زبائن الانترنت التابعين لوزارة الاتصالات/ اوجيرو على الشبكة المحلية، لغاية نهاية شهر حزيران 2020 واعطاء 100 GB اضافية مجانا شهريا لكل مشتركي خدمات الانترنت الانتهائيين التابعين والمؤمنين على شبكة وزارة الاتصالات - هيئة اوجيرو، عرض وزارة الطاقة والمياه لقرار الوزير بتأجيل الموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك في دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية الى 1/6/2020، واستكمال البحث في برنامج الحكومة الاصلاحي.

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