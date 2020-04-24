المدير العام لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي: المؤسسة تعمل كخلية نحل رغم قلة الموارد

اكد مدير عام مؤسسة مياه ​لبنان​ الجنوبي وسيم ضاهر ان "المؤسسة تعمل كخلية نحل رغم قلة الموارد الناجمة عن تراجع الجباية بسبب الاوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها الناس فضلا عن الازمة المستجدة بفعل فايروس ​كورونا​"، مشيرا الى ان "فرق المؤسسة تنجز وتستحدث يوميا مد شبكات جديدة للمياه واصلاح الاعطال والاضرار التي تلحق بها في مناطق الجنوب كافة، وهي تكون على الموعد عندما تستدعي الضرورة ذلك".

ولفت ضاهر الى ان "المؤسسة انما تقوم بواجباتها لتبقى قادرة على تلبية حاجات الناس من ​مياه الشفة​ والري وغيرها"،

مشيرا الى ان "الاعمال الادارية مستمرة في حدود قرارات ​مجلس الوزراء​ ذات الصلة"، املا ان "تنتهي هذه الازمة قريبا حتى يتسنى لمؤسسات الدولة ان تعمل بكامل طاقاتها وللاقتصاد ان تعود دورته الطبيعية".