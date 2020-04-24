أعلنت السلطات التركية تسجيل 109 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، توازياً مع تسجيل 3122 إصابة جديدة.
كان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أشار في وقت سابق، إلى أن بلاده "تحرز تقدمًا في مكافحتها وباء كورونا، والمعطيات اليومية تشير إلى سيطرتها على الفيروس".
كما شدد على أن "معدل وفيات كورونا في بلاده 2.3 بالمائة،÷ وهو من النسب الأدنى مقارنة مع البلدان الأخرى، وهذا يثبت تطبيقها علاجاً فعالاً ضد كورونا"، لافتاً إلى "انخفاض نسبة مرضى كورونا الخاضعين للتنفس الاصطناعي من 58 بالمئة إلى 10 بالمئة يؤكد نجاحنا في علاج الفيروس".
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات التركية: تسجيل 109 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.