السلطات التركية: تسجيل 109 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا

أعلنت ​السلطات التركية​ تسجيل 109 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، توازياً مع تسجيل 3122 إصابة جديدة.

كان ​وزير الصحة​ التركي فخر الدين قوجة، أشار في وقت سابق، إلى أن بلاده "تحرز تقدمًا في مكافحتها وباء كورونا، والمعطيات اليومية تشير إلى سيطرتها على الفيروس".

كما شدد على أن "معدل وفيات كورونا في بلاده 2.3 بالمائة،÷ وهو من النسب الأدنى مقارنة مع البلدان الأخرى، وهذا يثبت تطبيقها علاجاً فعالاً ضد كورونا"، لافتاً إلى "انخفاض نسبة مرضى كورونا الخاضعين للتنفس الاصطناعي من 58 بالمئة إلى 10 بالمئة يؤكد نجاحنا في علاج الفيروس".