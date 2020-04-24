السلطات الإيطالية: تسجيل 420 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و3021 إصابة

أعلنت السلطات الصحية الإيطلية، تسجيل 420 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" في البلاد، لافتةً إلى أنه "تم تسجيل 3021 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة".

وفي هذا السياق، أعلن رئيس الوزراء الايطالي ​جوزيبي كونتي​، في وقت سابق، انضمام بلاده للجهود الدولية لتسريع التوصل الى لقاح ضد وباء فيروس كورونا.

ولفت كونتي، في تصريح غعبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "الفيروس لا حدود له، نحن فخورون بالانضمام إلى ​منظمة الصحة العالمية​ والعديد من الشركاء الآخرين لتسريع جميع الجهود من أجل وصول متاح للجميع ومنصف الى لقاح مضاد لـ كوفيد 19″، مشدداً على أن "العثور على اللقاح وتوزيعه هو الطريقة الوحيدة لكسب هذه المعركة. سننجح اذا توحدنا".