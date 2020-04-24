روحاني: لصب الإهتمام على تطوير القطاع الفضائي بعد نجاح التجربة الأولى

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، إلى "صب الاهتمام على تطوير القطاع الفضائي بعد نجاح تجربة إطلاق القمر الصناعي "نور1"، لافتاً إلى أن "نجاح إطلاق القمر دليل على أن تعزيز القطاع الفضائي في إيران، خطوة دقيقة ومؤثرة".
وشدد روحاني على أنه "ينبغي على قواتنا المسلحة، الاهتمام أكثر من أي وقت مضى بتعزيز وتطوير القطاع الفضائي". وأشار روحاني إلى التحركات الأميركية الأخيرة في منطقة الخليج، داعياً إلى "يقظة القوات المسلحة وتعزيز تواجدها في المنطقة، وضمان تطبيق الاستراتيجيات التي تؤدي إلى تأمين وتعزيز الاستقرار الإقليمي الدائم".
وفي السياق، أثنى الرئيس روحاني على الدور الذي يلعبه الجيش الإيراني والقوات المسلحة في مكافحة انتشار فيروس كورونا، من حيث إنتاج الكمامات والألبسة الواقية وتعقيم الشوارع.
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