الغذاء والدواء الأميركية تحذر من استخدام عقاري الملاريا في علاج مرضى كورونا

حذّرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية من "استخدام عقاري "كلوروكين" و"هيدروكسيكلوروكين" المستخدمين في علاج الملاريا، لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خارج المستشفيات أو التجارب المعملية الرسمية"، مشيرةً إلى "تقارير عن تسبب العقارين بمشاكل خطيرة في ضربات القلب قد تصل إلى الوفاة".
ولفتت الإدارة، في بيان، إلى أنها ستواصل "التحقيق في المخاطر المصاحبة لاستخدام العقارين للعلاج من "كوفيد 19"، والتواصل علنًا حين نمتلك المزيد من المعلومات".
من جهتها، أشارت "واشنطن بوست" إلى أنه "لم تتم إلى الآن الموافقة على استخدام أدوية الملاريا لعلاج مرضى "كوفيد 19" في الولايات المتحدة، لكن هيئة الغذاء والدواء قالت إنها تسمح بتوزيع واستخدام منتجات المركّبين المذكورين، المتبرَّع بها للمخزون الوطني الاستراتيجي، في ظروف محدودة كعلاج حالات معينة لمرضى "كوفيد 19" في المستشفيات".
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