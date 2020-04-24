حاكم نيويورك: تسجيل 422 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أشار حاكم ولاية نيويورك الأميركية، أندرو كومو، إلى أنه "تم تسجل 422 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الساعات الـ 24 الأخيرة".
وكانت جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية أشارت إلى أن "أعداد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا السمتجد في الولايات المتحدة، تجاوزت الـ 50 ألف حالة وفاة"، في الوقت الذي يواجه فيه رئيس البلاد انتقادات عدة بعد التصريحات الأخيرة التي أدلى بها بشأن امكانية استخدام المطهرات وأشعة الشمس في علاج مصابي كورونا.
بالتوازي، رفض الأطباء والخبراء فكرة ترامب بشكل مباشر، في المقابلات وعلى منصات التواصل الاجتماعي على حد سواء، موضحين أن "مفهوم حقن أو تناول أي نوع من المواد المعقمة في الجسد فكرة غير مسؤولة وهي خطيرة".
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