أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى أن الولايات المتحدة ستقوم "بإرسال أجهزة التنفس الصناعي التي قمنا بتصنيع العديد منها مؤخرًا، إلى جمهورية الإكوادور، رغم حاجتنا الماسة إليها"، مؤكداً أن بلاده ستساعدهم بطرق أخرى.
وشدد ترامب، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، على أن "الإكوادور تقاتل بشدة بمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لافتاً إلى أنه "خاض محادثة رائعة مع رئيس جمهورية الإكوادور لنين مورينو".
بالتوازي، أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية بأن حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوزت الـ 50 ألف إصابة، أي ربع عدد الوفيات حول العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: سنرسل أجهزة تنفس صناعي للإكوادور لمساعدتها على محاربة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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