أعلنت السلطات الصحية الجزائرية تسجيل 8 وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي بالفيروس إلى 415 حالة وفاة.
ولفتت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 120 إصابة جديدة بالفيروس في عموم البلاد خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك العدد الكلي للإصابات إلى 3127 إصابة. وأكدت شفاء 53 شخصاً كانوا مصابين بالفيروس.
بالتوازي، صادق النواب الجزائريون في وقت سابق، على تعديلات على قانون العقوبات منها خاصة تجريم "نشر وترويج أنباء كاذبة بهدف المساس بالنظام والامن العموميين".
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الجزائرية: ارتفاع العدد الكلي للمصابين بكورونا إلى 3127 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.