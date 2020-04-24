السلطات الجزائرية: ارتفاع العدد الكلي للمصابين بكورونا إلى 3127 حالة

أعلنت السلطات الصحية الجزائرية تسجيل 8 وفيات جديدة جراء الإصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي بالفيروس إلى 415 حالة وفاة.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 120 إصابة جديدة بالفيروس في عموم البلاد خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك العدد الكلي للإصابات إلى 3127 إصابة. وأكدت شفاء 53 شخصاً كانوا مصابين بالفيروس.

بالتوازي، صادق النواب الجزائريون في وقت سابق، على تعديلات على قانون العقوبات منها خاصة تجريم "نشر وترويج أنباء كاذبة بهدف المساس بالنظام والامن العموميين".