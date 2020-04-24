كشف رئيس تيار "المردة " النائب السابق ​سليمان فرنجية​ لـ "مستقبل ويب" أن حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ لا أعرفه لكن لو طرح الوزير السابق ​منصور بطيش​ كبديل عنه كنا سنصوّت ضده في ​الحكومة​". وتابع فرنجية "موقفنا الرسمي هو أنه اذا كان المطلوب تغيير سلامة يجب أن يحظى البديل برضى وطني وبالخبرة ،أما بطيش فلا تنطبق عليه هذه المواصفات، لذا كنا سنصوّت ضده".

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كانت هذه تفاصيل خبر فرنجية للمستقبل ويب: اذا كان المطلوب تغيير سلامة يجب أن يحظى البديل بر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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