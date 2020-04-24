المجذوب: سنُعلن في القريب العاجل القرارات المتعلّقة بإكمال العام الدراسي ومواعيد الإمتحانات الرسمية

كشف وزير التربية والتعليم العالي ​طارق المجذوب​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، أننا "سنُعلن في القريب العاجل القرارات المتعلّقة بإكمال ​العام الدراسي​ ومواعيد ​الإمتحانات الرسمية​ آخذين بعين الإعتبار ظروف التلامذة والأهل". إضغط للمزيد

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