NBN: مصدر في حركة امل ينفي أن يكون قد طرح اقالة حاكم مصرف لبنان في جلسة الحكومة اليوم

نقلت قناة الـ"NBN" عن مصدر في ​حركة امل​ نفيه نفياً قاطعاً أن يكون قد طرح اقالة حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ في ​جلسة الحكومة​ اليوم وتصويت وزراء الحركة ضده، بل جرى عرض أداء الحاكم وطريقة ادارته الازمة المالية الحادة.

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