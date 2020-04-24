الرئيس عون: لا يمكن تحميلنا والحكومة الحالية ما حصل من اخطاء على مدى 30 عاماً

أكد ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ خلال جلسة مجلس الوزراء انه "لا يمكن تحميلنا و​الحكومة​ الحالية ما حصل من اخطاء على مدى 30 عاماً، لان الحكومة عملت وتعمل منذ تشكيلها، على معالجة القضايا الملحّة، وقد حققت خلال 70 يوماً ما لم تحققه حكومات على مدى السنوات الثلاث الماضية".

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