الجديد: إرباك وجو متشنج أثناء طرح عون موضوع إقالة سلامة واستبداله بآخر

تحدثت قناة "الجديد" عن إرباك وجو متشنج أثناء طرح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون موضوع إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة واستبداله بآخر في جلسة مجلس الوزراء، لافتة إلى أن وزراء "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" وافقوا على الطرح، بينما اعترض علىه وزيرا "حركة أمل".
وأوضحت أن الفرقاء الآخرين لم يفصحوا عن رأيهم في هذا الموضوع، ولم يُحال الى التصويت، وهذا ما أدى الى شعور بعضهم أن الطرح غير جدي.
وأشارت إلى أن النقاش في مجلس الوزراء عن حاكم مصرف لبنان استمر لأكثر من ساعة، لافتة إلى أن دياب قال "إمّا التزام سلامة بالسياسة المتبعة في الدولة من ناحية القيام بدوره الحقيقي والحفاظ على الليرة وإما لا يمكن التعامل معه".
وكشفت القناة عن الاتفاق على أن يتم اقرار مجموعة من القرارات الاصلاحية يوم الثلاثاء متعلقة باسترجاع الاموال المنهوبة والاثراء غير المشروع ومحاسبة المرتكبين.
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