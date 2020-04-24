أكد المكتب الاعلامي في "حركة أمل" أن "كل ما تم تداوله أو تناقله في بعض وسائل الاعلام و لاسيما قناتي الجديد و otvحول اتصالات جرت مع الحركة لجهة موقفها من مسألة حاكم مصرف لبنان غير صحيحة على الاطلاق".
وأوضح أنه "لم يعرض أحد على قيادتها اي اقتراح بهذا الشأن، وبالتالي لم تعط اية إجابة أما موقف الوزراء في جلسة اليوم فكان واضحاً لجهة أن الأمر بحاجة لمشاورة سياسية قبل اعطاء موقف".
كانت هذه تفاصيل خبر حركة أمل: لم يعرض أحد علينا أي اقتراح في مسألة حاكم مصرف لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.