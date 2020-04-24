حركة أمل: لم يعرض أحد علينا أي اقتراح في مسألة حاكم مصرف لبنان

أكد المكتب الاعلامي في "​حركة أمل​" أن "كل ما تم تداوله أو تناقله في بعض ​وسائل الاعلام​ و لاسيما قناتي الجديد و otvحول اتصالات جرت مع الحركة لجهة موقفها من مسألة حاكم ​مصرف لبنان​ غير صحيحة على الاطلاق".

وأوضح أنه "لم يعرض أحد على قيادتها اي اقتراح بهذا الشأن، وبالتالي لم تعط اية إجابة أما موقف الوزراء في جلسة اليوم فكان واضحاً لجهة أن الأمر بحاجة لمشاورة سياسية قبل اعطاء موقف".