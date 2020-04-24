الوفيات بكورونا تتخطى 50 ألفا في الولايات المتحدة

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واشنطن: تجاوزت حصيلة وفيات كوفيد-19 في الولايات المتحدة 50 ألفا يوم الجمعة، وفق إحصاء جامعة جونز هوبكنز.

وتوفي 50031 شخصا في البلاد منذ بداية الأزمة الصحيّة، فيما سجلت أكثر من 870 ألف إصابة مؤكدة.

والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضررا من الوباء، وشهدت وفاة 3176 مريضاً خلال 24 ساعة (وصولا إلى الساعة 00,30 ت.غ يوم الجمعة)، ما يعد إحدى أكبر الحصائل اليومية حول العالم.

ورغم الأرقام الكبيرة، تتجهز عدة ولايات على غرار جورجيا وتكساس لإعادة فتح بعض الأنشطة التجارية مع انطلاقها في رفع تدابير الإغلاق.

وقرر حاكم ولاية جورجيا براين كمب وهو من أنصار الرئيس الأميركي، إعادة فتح بعض المتاجر كصالات الرياضة والبولينغ والوشم وصالونات تصفيف الشعر والتجميل.

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وعلى هذه المراكز ان تحترم "قواعد أساسية" كالتباعد الاجتماعي والحد من عدد الزبائن وتدابير أمان لضمان سلامة الموظفين.

وستفتح صالات السينما والمطاعم جزئيا الإثنين في إطار خطة على ثلاث مراحل تمتد على عدة أسابيع.

إحصائيات إنتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية

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