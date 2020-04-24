محافظ القليوبية يتفقد أعمال تنفيذ كوبري "قلما العلوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الجمعة، المرحلة الأولى من تنفيذ كوبري قلما العلوي، والذي يبلغ طوله 600 متر، بينما تصل تكلفته إلى 220 مليون جنيه، ويشرف على تنفيذه شركة النيل العامة لإنشاء الطرق التابعة لوزارة النقل.

والتقى محافظ القليوبية، بمهندس الموقع، واطمأن على سير جدول الأعمال، موضحًا أنه جرى الانتهاء تمامًا من أعمال الرصف للمرحلة الأولى.

وأوضح أنه سيجرى فتح الكوبري للتشغيل التجريبي خلال ساعات أمام المواطنين والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من الكوبري.