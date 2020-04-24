الهند تسجل 37 وفاة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 723

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي - (أ ش أ): سجلت الهند أعلى معدل إصابات منذ بدء انتشار فيروس كورونا بعد رصد 1752 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة ليرتفع الإجمالي إلى 23452. ونقلت قناة سكاي نيوز الإخبارية اليوم الجمعة عن السلطات الهندية قولها أنه تم تسجيل 37 وفاة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 723.

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