الناتو يدعو إلى تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل - (أ ش أ):

دعا حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الجمعة، كافة الزعماء السياسيين في أفغانستان ومؤيديهم للعمل معاً لحل خلافاتهم وتشكيل حكومة شاملة.

وأوضح حلف الناتو - في بيان جاء على موقعه الإلكتروني - أن احتمال بدء المفاوضات للتوصل إلى اتفاق سلام شامل في أفغانستان يمثل فرصة تاريخية لإنهاء الصراع المستمر منذ عقود، لذلك دعا الحلف جميع أطراف النزاع الأفغاني للعمل على وجه السرعة للوفاء بالالتزامات التي تعهدوا بها لخفض العنف والعمل من أجل السلام.

وقال الحلف في بيانه "ندعو بشكل عاجل الزعماء السياسيين في أفغانستان ومؤيديهم للعمل معا لحل خلافاتهم وتشكيل حكومة شاملة، ويجب على الجهات السياسية الأفغانية أن تغتنم هذه الفرصة من أجل السلام".

وأشار حلف الناتو إلى إن المستوى الحالي للعنف الذي تسببه حركة طالبان الأفغانية غير مقبول، وقال "إننا ندعو طالبان على وجه السرعة إلى الحد من العنف وتهيئة الظروف المواتية لبدء المفاوضات، كما ندعو الحركة إلى الوفاء بالتزاماتها لضمان ألا يجد الإرهابيون ملاذاً آمناً على الأراضي الأفغانية".

ورحب حلف الناتو بإنشاء فريق تفاوضي شامل لتمثيل أفغانستان، داعيا طالبان إلى الدخول في مفاوضات مع هذا الفريق دون مزيد من التأخير، والذي يعتبر عنصرا رئيسيا في الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان.

ويتوقع الحلف أن تؤدي هذه المفاوضات إلى اتفاق سلام دائم وشامل يضع حدا للعنف ويحمي حقوق الإنسان لجميع الأفغان ومن بينهم النساء والأطفال، كما يدعم سيادة القانون ويضمن ألا تعمل الأراضي الأفغانية كملاذ آمن للإرهابيين.

ويشجع الناتو الجانبين على إظهار حسن النية من خلال تسريع إطلاق سراح السجناء لبناء الثقة وتبني دعوة المجتمع الدولي إلى الوقف الفوري لإطلاق النار.

ولفت الحلف النظر إلى انتشار وباء /كوفيد 19/، وهو ما يجعل اتخاذ تدابير تهدئة لحماية الشعب الأفغاني أمر ضروري، ودعا طالبان إلى القيام بدورهم لمنع انتشار الوباء في البلاد.

وأكد حلف شمال الأطلسي مجددا التزامه الطويل الأمد تجاه أفغانستان وقوات الأمن الأفغانية التي قاتل حلف الناتو بجانبها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار.