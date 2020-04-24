رغم كورونا.. أول إفطار جماعي داخل مستشفى الأطفال الجامعي بالمنصورة - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

أعد مستشفى الأطفال الجامعي بالمنصورة، اليوم الجمعة مائدة إفطار جماعي للعاملين من الأطباء وطاقم التمريضي مع أول أيام شهر رمضان الكريم.

وأكد الدكتور أحمد الرفاعي، مدير المستشفى، إنه يحرص كل عام على إقامة الإفطار الجماعي بين الأطباء والتمريض والعاملين بالإضافة إلى المرضى وذويهم لإدخال روح الأسرة فيما بينهم.

وأشار الرفاعي إلى أنه جرى اتباع كافة التنبيهات الخاصة بمنع التجمعات في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف مدير المستشفى أنه جري مراعاة كل الإجراءات في التباعد الاجتماعي، حيث جرى ترك مسافات بين المقاعد والمناضد وكذلك مراعاة كافة الإجراءات الوقائية عند الإفطار.