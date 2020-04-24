وزير الداخليّة الفرنسي: الإغلاق سبب إندلاع إشتباكات بين الشباب والشرطة في المناطق الأكثر فقرًا

وكالات- قال وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير اليوم، الخميس 23 أفريل 2020، إن إجراءات الإغلاق الصارمة ساعدت في إندلاع إشتباكات بين الشباب وأفراد الشرطة في المناطق الأكثر فقرا.

وقال لإذاعة "ار ام سي" هناك عدة أسباب، ولكن السبب الأكثر وضوحا هو الإغلاق" ، مضيفا " صعوبة الإغلاق بالنسبة للشباب، لأن معظمهم من صغار السن".

وقد شهدت عدة ضواحي في باريس ومدن أخرى إشتباكات متفرقة بين الشباب الذين غالبا ما يستخدمون الألعاب النارية، وبين أفراد الشرطة. وقد ألقت الشرطة القبض على العشرات، وحظرت بيع الألعاب النارية في المدينة والمناطق المحيطة بها.

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وبدأ التوتر عندما أصيب سائق دراجة بخارية في إحدى ضواحي باريس بإصابة خطيرة مساء السبت الماضي، عقب إصطدامه بباب مفتوح لسيارة شرطة.

وإتهمت مقاطع الفيديو التي تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي الشرطة بتعمد فتح الباب لدى إقتراب سائق الدراجة من أجل إسقاطه من على الدراجة.