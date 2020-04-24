متابعة / البنك العالمي يتوقّع تراجع التحويلات الماليّة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 19.6 بالمائة خلال 2020

توقع البنك العالمي أن تنخفض التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 19.6 بالمائة لتصل إلى 47 مليار دولار في 2020، بفعل أزمة كوفيد -19 بعد نموها بنسبة 2.6 بالمائة العام الماضي.

وأرجع البنك العالمي في تقرير له حول التحويلات المالية في أهمّ المناطق في العالم هذا التراجع إلى تباطؤ النمو العالمي وأثر إنخفاض أسعار النفط في بلدان مجلس التعاون الخليجي.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن تتأثر التحويلات من منطقة الأورو إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أيضًا، بالتباطؤ الاقتصادي في المنطقة قبل جائحة كورونا وإنخفاض قيمة الأورو مقابل الدولار الأمريكي.

وأشار البنك العالمي إلى إمكانية تعافي التّحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سنة 2021، حتّى وإن كان ذلك بوتيرة بطيئة بنسبة تبلغ حوالي 1.6 بالمائة بسبب معدّلات النّمو المتوسطة المتوقعة في منطقة الأورو وضعف التّدفقات إلى الخارج من بلدان مجلس التعاون الخليجي.

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وبلغت تكلفة تحويل 200 دولار إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 7 بالمائة، ولم تتغير هذه النسبة كثيرًا عن سنة 2019، علما وأنها تتباين تباينًا كبيرًا بين قنوات التحويل.

وقال رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس "تمثل التحويلات مصدرًا حيويًا للدخل بالنسبة للبلدان النامية".

وللركود الاقتصادي المستمر الناجم عن جائحة كورونا أثر شديد على قدرة المهاجرين والمغتربين على إرسال الأموال إلى أوطانهم، ويجعل من الضروري إختصار الوقت اللازم للتعافي بالنسبة إلى الاقتصادات المتقدمة.