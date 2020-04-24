الإفتاء العام الأردني: فحص كورونا لا يبطل الصيام

أكدت دائرة الإفتاء العام في الأردن، أن فحص فيروس كورونا "لا يفطر الصائم"، كون أداة الفحص الجافة التي تدخل من الأنف لا تصل إلى الحلق وفقا لموقعروسيا اليوم.
وبينت دائرة الإفتاء، أن "الفحص لا يعتبر من المفطرات"، لأن "المذهب المالكي يشترط وصول الداخل إلى الجوف، والمذهبالحنفي يشترط استقراره في الجوف، وألا يبقى شيء منه في الخارج، وكلا الشرطين لا يتوافران بعملية الفحص".
وأشارت إلى أن الصيام لا يبطل بالشك، لذلك "من قام بفحص كورونا عليه أن يتم صيامه، ولا شيء عليه".
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