الشرطة العراقية تزف 23 عريسًا رغم حظر التجول

أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم الجمعة، مساهمتها بإتمام 23 عرسا خلال فترة حظر التجول الوقائي المفروض منذ 17 مارس الماضي، للوقاية من كورونا وفقا لموقع روسيا اليوم.
وقال مدير الشرطة المجتمعية التابعة لدائرة العلاقات والإعلام في الوزارة، العميد غالب
وأضاف، أن "الشرطة المجتمعية لبت مناشدات 23 عريسا من مختلف محافظات البلاد طالبوا الشرطة المجتمعية بالتدخل لإتمام مراسم زفافهم".
وأشار، إلى أن "المديرية تمكنت من التنسيق مع الجهات المختصة والقوى الأمنية من أجل الترتيب لإجراءات الزفاف، حيث تختلف محافظات سكن بعضهم عن الآخر، وسط التقيد بإجراءات السلامة العامة، للوقاية من الإصابة بالفيروس".
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