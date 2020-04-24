روحاني يطالب بالاهتمام بتطوير قطاع الفضاء بعد نجاح إطلاق "نور"

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، إلى صب الاهتمام على تطوير القطاع الفضائي بعد نجاح تجربة إطلاق القمر الصناعي "نور1" وفقا لموقع روسيا اليوم.

وقال روحاني: "نجاح إطلاق القمر دليل على أن تعزيز القطاع الفضائي في إيران، ويعتبر وبشكل

خاص لدى القوات المسلحة، خطوة دقيقة ومؤثرة".

وأضاف أنه "ينبغي على قواتنا المسلحة، الاهتمام أكثر من أي وقت مضى بتعزيز وتطوير القطاع الفضائي".

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وأشار روحاني إلى التحركات الأمريكية الأخيرة في

منطقة الخليج، ودعا إلى "يقظة القوات المسلحة وتعزيز تواجدها في المنطقة، وضمان تطبيق الاستراتيجيات التي تؤدي إلى تأمين وتعزيز الاستقرار الإقليمي الدائم".

وفي شأن آخر، أثنى الرئيس روحاني على الدور الذي يلعبه الجيش الإيراني والقوات المسلحة في مكافحة انتشار فيروس كورونا، من حيث إنتاج الكمامات والألبسة الواقية وتعقيم الشوارع.