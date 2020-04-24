حذرت هيئة سلامة الأغذية والأدوية الأمريكية من استخدام دواء كلوروكين وهيدروكسي كلوروكين لعلاج المصابين بفيروس كورونا خارج المستشفيات وفقا لموقع روسيا اليوم.
وأشارت الهيئة الأمريكية إلى أن استخدام هذين النوعين من الأدوية قد يؤدي إلى مشاكل في الأوعية الدموية لدى المرضى،وخاصة في حال استخدامهما مع بعض الأدوية الأخرى أو في حال وجود أمراض القلب أو الكلى لدى المرضى.
ويأتي ذلك بعد يوم من تحذير مماثل أصدره الاتحاد الأوروبي، من مخاطر التأثيرالجانبي لهذا الدواء، ودعا الأطباء لمتابعة حالات المرضى الذين يستخدم هذا الدواء في علاجهم من كورونا، عن كثب.
يذكر أن كلوروكين وهيدروكسي كلوروكين هما من الأدوية المستخدمة لعلاج الملاريا.
ويدرس الأطباء حول العالم حاليا إمكانية استخدامهما لعلاج المصابين بفيروس كورونا وقد سمحت سلطات بعض الدول باستخدام هذا الدواء لعلاج مرضى كورونا في بعض الحالات.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة أمريكية تحذر من استخدام كلوروكين لعلاج كورونا خارج المستشفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.