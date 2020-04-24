تركيا.. تسجيل 109 وفيات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيل 109 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2600 حالة وفقاىلموقع روسيا اليوم.

وأضافت وزارة الصحة أنه تم كذلك تسجيل 3122 إصابة جديدة بالفيروس اليوم الجمعة، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى

104 آلاف و912 شخصا، وهي أكبر حصيلة خارج أوروبا والولايات المتحدة.

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وأشارت الوزارة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 21737 شخصا، مضيفة أنه تم إجراء 38351 فحصا للكشف عن كورونا

خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

يذكر أن عدد الوفيات الجديدة بسبب فيروس كورونا في تركيا ينخفض منذ عدة أيام، حيث تم تسجيل 115 حالة أمس الخميس و117 حالة الأربعاء و119 حالة الثلاثاء و123 حالة الاثنين، فيما لا تزال أعداد الإصابات عند نفس المستوى تقريبا منذ 22 أبريل بواقع أكثر من 3 آلاف حالة جديدة يوميا.