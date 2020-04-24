تجاوز عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة 50 ألف حالة، حسبما أعلنت جامعة هوبكنز الأمريكية، اليوم الجمعة وفقا لموقع روسيا اليوم.
وجاء في بيان أصدرته الجامعة، التي تؤسس إحصائياتهاالمتعلقة بتطور وباء كورونا على بيانات السلطات الفدرالية والمحلية الأمريكية، أن 50031 حالة وفاة بكورونا تم تسجيلها في الولايات المتحدة حتى اليوم الجمعة.
وأضاف المصدر نفسه أن إجمالي عدد المصابين بمرض "كوفيد-19" (الذي يسببه فيروس كورونا المستجد) في البلاد بلغ 870468 حالة، فيما تعافى من المرض 80937 حالة.
يشار إلى أن حصيلة ضحايا كورونا في الولايات المتحدة تمثل أكثر من ربع عدد الوفيات بكورونا حول العالم، والذي تجاوز 191 ألفا حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر جامعة هوبكنز: حصيلة ضحايا كورونا في الولايات المتحدة تجاوزت 50 ألفًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.