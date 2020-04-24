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الجزائر تسجل ارتفاعاً جديدًا في إصابات ووفيات كورونا

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أعلنت السلطات الصحية الجزائرية اليوم الجمعة، تسجيل 8 وفيات و120 إصابة جديدة بفيروس في عموم البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية وفقا لموقع روسيا

اليوم.

 

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 415، فيما وصل العدد الكلي للإصابات إلى 3127.

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وتشير الأرقام المسجلة إلى ارتفاع في الوفيات والإصابات مقارنة مع أمس الخميس، الذي سجلت فيه 5 وفيات و97 إصابة جديدة.

 

في المقابل، أعلنت وزارة الصحة عن تماثل 53 مصابا بالفيروس للشفاء، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 1408.

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