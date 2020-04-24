الجزائر تسجل ارتفاعاً جديدًا في إصابات ووفيات كورونا

أعلنت السلطات الصحية الجزائرية اليوم الجمعة، تسجيل 8 وفيات و120 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية وفقا لموقع روسيااليوم.
ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 415، فيما وصل العدد الكلي للإصابات إلى 3127.
وتشير الأرقام المسجلة إلى ارتفاع في الوفيات والإصابات مقارنة مع أمس الخميس، الذي سجلت فيه 5 وفيات و97 إصابة جديدة.
في المقابل، أعلنت وزارة الصحة عن تماثل 53 مصابا بالفيروس للشفاء، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 1408.
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