أعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم الجمعة، عن وفاة 3 عراقيين بكورونا في بريطانيا، مؤكدة تسجيل خمس إصابات جديدة لدى أبناء الجالية في عدد من الدول وفقالموقع روسيا

اليوم.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، إنه "تم تسجيل 3 حالات وفاة في بريطانيا، و5 حالات إصابة 2 منها

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في كندا، وواحدة في كل من روسيا والهند والمملكة المتحدة".

وأضاف أن "العدد الكلي للمصابين من أبناء الجاليات العراقية في عموم العالم 247 حالة"، مشيرا إلى أن "مجموع حالات الوفاة بلغ 31 حالة، وحالات الشفاء 59 حالة".