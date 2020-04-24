أعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم الجمعة، عن وفاة 3 عراقيين بكورونا في بريطانيا، مؤكدة تسجيل خمس إصابات جديدة لدى أبناء الجالية في عدد من الدول وفقالموقع روسيااليوم.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، إنه "تم تسجيل 3 حالات وفاة في بريطانيا، و5 حالات إصابة 2 منها
وأضاف أن "العدد الكلي للمصابين من أبناء الجاليات العراقية في عموم العالم 247 حالة"، مشيرا إلى أن "مجموع حالات الوفاة بلغ 31 حالة، وحالات الشفاء 59 حالة".
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