215 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الكويت

شهدت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الكويت خلال الساعات الـ24 الماضية ارتفاعا بأكثر من 40% مقارنة مع معدلات اليوم السابق وفقا لموقع روسيا اليوم.
وأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا، عن تسجيل 215
وفارق شخص واحد خلال اليوم الأخير الحياة إثر إصابته بالفيروس، لترتفع حصيلة الضحايا إلى 15 حالة وفاة، وكشفت الوزارة أن الضحيةالجديد مقيم من جنسية بنغلاديشية في سن 55 عاما كان يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة قبل تسعة أيام.
وتماثل 115 مريضا للشفاء من كورونا في الكويت خلال اليوم الأخير، وبلغ إجمالي عدد المتعافين 613 شخصا.
ولا يزال 1986 شخصا يتلقون الرعاية من كورونا في الكويت 60 منهم في العناية المركزة، بمن فيهم 27 مريضا في حالة حرجة.
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