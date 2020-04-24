حصيلة وفيات كورونا في بريطانيا تقترب من الـ 20 ألفًا

أعلنت السلطات الصحية البريطانية اليوم الجمعة، عن تسجيل 684 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في مستشفيات المملكة المتحدة، خلال الساعات الـ24 الماضية وفقا لموقع روسيا

اليوم.

وأكدت الوزارة أن عدد ضحايا الفيروس في البلاد بلغ حتى الآن 19506 حالات.

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ومن المرجح أن الحصيلة الحقيقية لضحايا الوباء في

المملكة المتحدة قد تكون أكثر بكثير من هذه الأرقام الرسمية لكونها لا تشمل الوفيات خارج المستشفيات وخاصة في دور رعاية المسنين.

وسجلت الوزارة خلال اليوم الأخير 5386 إصابة جديدة بالعدوى، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 143464.