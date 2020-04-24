بعد الدواء المعجزة .. ترامب يقترح “الحقنة العجيبة” للقضاء على كورونا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 24 أبريل 2020 07:16 مساءً - ووفق ما ذكر موقع “إن بي سي نيوز” الأميركي، فإن ترامب كان يتحدث خلال مؤتمر صحفي، الخميس، حين قال “رأيت أن التعقيم يقضي على الفيروس في دقيقة. دقيقة واحدة. هل هناك طريقة لحقن المطهر؟ سيكون فحص ذلك مثيرا للاهتمام”.

ولم يشر الرئيس الأميركي إلى أي نوع محدد من المعقمات يقصد.

كما تساءل ترامب عن إمكانية تعريض أجسام المصابين بـ”كوفيد-19″ للأشعة فوق البنفسجية، قائلا “يفترض أن تعريض الجسم للأشعة فوق البنفسجية بقوة يمكن أن يساعد على مكافحة المرض”.

وكان أحد مسؤولي البيت الأبيض قد قال في وقت سابق إن المطهرات وأشعة الشمس تقتل الفيروس.

وسارع الأطباء والخبراء إلى “الطعن” في ما جاء على لسان ترامب، واصفين ذلك بـ”الرسائل الصحية غير الملائمة”.

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وفي هذا الصدد، قال الدكتور فين غوبتا، أخصائي أمراض الرئة “فكرة حقن أو تناول أي نوع من منتجات التطهير غير مسؤولة وخطيرة”.

وأضاف “إنها طريقة شائعة يستخدمها الناس عندما يريدون قتل أنفسهم”.

وناهزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة 50 ألفا مساء الخميس، بعدما حصد الوباء خلال 24 ساعة أرواح 3176 مصابا، في حصيلة يومية شبه قياسية، بحسب إحصاء لجامعة “جونز هوبكنز”.

وأظهرت بيانات الجامعة التي تعتبر مرجعا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، أن وباء “كوفيد 19” تسبب في وفاة 49759 ألف شخص في الولايات المتحدة حتى الآن.

كما ارتفع إجمالي عدد الإصابات المثبتة مخبريا بالفيروس في الولايات المتحدة، إلى 866646، بعدما أتت نتيجة 26971 فحصا أجريت خلال الساعات الـ24 الأخيرة، إيجابية.