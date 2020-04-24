كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية الإمارتي يبحث مع نظيره الهندي جهود مكافحة "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الجمعة خلال اتصال هاتفي، مع وزير الشؤون الخارجية الهندي الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار، علاقات الصداقة والتعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وجهود مكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات "وام".

وتقدم الشيخ عبدالله بن زايد في بداية المكالمة بالشكر للدكتور سوبرامنيام جاي شانكار على التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك، مؤكداً على العلاقات المتميزة والشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الإمارات والهند منذ عقود من الزمن والحرص المستمر على تعزيزها وتنميتها بما يعود بالخير على شعبي البلدين الصديقين.

واستعرض الجانبان تطورات جائحة فيروس كورونا في العالم بشكل عام وفي قارة آسيا على وجه الخصوص والعمل والتنسيق المشترك القائم بين البلدين في مواجهتها، مؤكدين على أهمية تعزيز التعاون من أجل احتواء تداعيات وتاثيرات الفيروس التاجي والعمل على تسيير الرحلات الجوية بين البلدين الصديقين في أقرب وقت ممكن.

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وأكد الشيخ عبدالله بن زايد على أهمية التعاون القائم بين الإمارات والهند في مواجهة جائحة فيروس كورونا، مشيداً بالإجراءات التي اتخذتها الهند في مواجهة هذه الجائحة والتعاون الكبير، الذي أظهره الشعب الهندي الصديق والتزامه بالتدابير الوقائية والاحترازية.

كما لفت إلى أهمية تضافر الجهود وتعزيز التعاون بين مختلف دول العالم خلال هذه الفترة؛ لاحتواء تأثيرات هذه الجائحة وتداعياتها المختلفة على المستويين الصحي والاقتصادي، موضحاً أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات والهند تشهد استقرارا بالفترة الحالية ولم تتأثر بتداعيات جائحة فيروس كورونا، وهو ما يعكس التعاون الفاعل والتنسيق المستمر بين البلدين الصديقين في هذه الأزمة.

وأكد الدكتور سوبرامانيام جاي شانكار على العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين وما يجمعهما من شراكة استراتيجية منذ عقود من الزمن، لافتاً إلى أهمية التعاون القائم بين البلدين في هذا الفترة الصعبة، التي تتأثر فيها مختلف دول العالم بفيروس كورونا.

وأشار إلى الحرص على العمل المشترك من أجل احتواء تداعياته وستعمل الهند في هذا الصدد على توفير سوق تجاري مفتوح مع شركائها، مثنياً على الجهود والإجراءات التي بذلتها دولة الإمارات العربية المتجدة لمواجهة فيروس كورونا.