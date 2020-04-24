كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الهند تسجل 1752 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية الهندية، مساء اليوم الجمعة، تسجيل 37 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" ليرتفع الإجمالي إلى 723، بحسب ما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وأضافت السلطات الصحية: أنه تم تسجيل أعلى معدل إصابات منذ بدء انتشار فيروس كورونا بعد رصد 1752 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة ليرتفع الإجمالي إلى 23452.