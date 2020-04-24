كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تفشي فيروس كورونا على مدمرة أمريكية في البحر الكاريبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الجمعة، عن تسجيل عدد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" على متن مدمرة في البحر الكاريبي، ولم يذكر "البنتاجون" أية تفاصيل.

وفي وقت سابق، قال مسؤولون لـ"رويترز": إنهم يعتقدون أن عددا كبيرا من البحارة على متن مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية مصابون بفيروس كورونا، موضحاً أن الاختبارات أثبتت إصابة أكثر من 12 بحارا، في أحدث تحد للجيش الأمريكي في التعامل مع الفيروس التاجي.