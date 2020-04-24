كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تفشي فيروس كورونا على مدمرة أمريكية في البحر الكاريبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الجمعة، عن تسجيل عدد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" على متن مدمرة في البحر الكاريبي، ولم يذكر "البنتاجون" أية تفاصيل.
وفي وقت سابق، قال مسؤولون لـ"رويترز": إنهم يعتقدون أن عددا كبيرا من البحارة على متن مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية مصابون بفيروس كورونا، موضحاً أن الاختبارات أثبتت إصابة أكثر من 12 بحارا، في أحدث تحد للجيش الأمريكي في التعامل مع الفيروس التاجي.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 2,761 مليون إصابة، بينهم أكثر من 193 ألف حالة وفاة، وأكثر من 762 ألف حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.