كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر إسرائيل.. الاستخبارات تكشف توقعاتها لموعد انتهاء أزمة تفشي كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الجمعة، إن شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي ترجح أن تستمر أزمة وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد - 19" في الدولة العبرية إلى نهاية عام 2021.

وأضافت الصحيفة العبرية: أن "هناك فريقاً مكونا من 400 محلل وخبير في الاستخبارات العسكرية يعمل على مسح وتحليل كل المعلومات المنشورة حول تفشي فيروس كورونا في العالم".

وذكرت أن رئيس هذا الفريق وهو ضابط برتبة عقيد، سبق أن حذر قيادته من مغبة "أن تتحول إسرائيل إلى إيطاليا ثانية"، وذلك في وقت لم تكن تتجاوز فيه حصيلة الوفيات الناجمة عن كورونا في إسرائيل بضع حالات.