"بومبيو" يكشف عن تقنية أمريكية تكافح الوفاة بفيروس كورونا

كشف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، عن تقنية أمريكية جديدة تساهم في مكافحة أحد أبرز الأسباب التي تؤدي إلى الوفاة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

ونشر "بومبيو" تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، علق فيها على تغريدة السفارة الأمريكية في بانكوك.

وقال: "نتعلم المزيد عن كوفيد 19 وكيف يهاجم ضحاياه، يعد التقدم التكنولوجي أمرا بالغ الأهمية، وتفخر الشركات الأمريكية العاملة في مكافحة هذا الوباء، لضمان استخدام الابتكار الأمريكي بشكل جيد للمساعدة في إنقاذ الأرواح".

وكانت السفارة الأمريكية في بانكوك، قد تحدثت قي وقت سابق، عن تقديم شركة "باكستر" الأمريكية تقنية فريدة للمرضى الذين يعانوا من فشل كلوي، تسمح بعلاج الإصابات الحادة بالفشل الكلوي، الذي يوصف بأنه أحد أبرز أسباب الوفاة بفيروس كورونا.

​وقالت السفارة الأمريكية: إن "تلك التقنية تقدمها باكسترا لدعم العاملين الصحيين لتقديم خيارات علاج متقدمة من يعانون من أمراض مزمنة، قد تجعلهم أكثر عرضة للخطر بسبب انتشار وباء فيروس كورونا".

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