كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "بومبيو" يكشف عن تقنية أمريكية تكافح الوفاة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، عن تقنية أمريكية جديدة تساهم في مكافحة أحد أبرز الأسباب التي تؤدي إلى الوفاة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".
ونشر "بومبيو" تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، علق فيها على تغريدة السفارة الأمريكية في بانكوك.
وقال: "نتعلم المزيد عن كوفيد 19 وكيف يهاجم ضحاياه، يعد التقدم التكنولوجي أمرا بالغ الأهمية، وتفخر الشركات الأمريكية العاملة في مكافحة هذا الوباء، لضمان استخدام الابتكار الأمريكي بشكل جيد للمساعدة في إنقاذ الأرواح".
وكانت السفارة الأمريكية في بانكوك، قد تحدثت قي وقت سابق، عن تقديم شركة "باكستر" الأمريكية تقنية فريدة للمرضى الذين يعانوا من فشل كلوي، تسمح بعلاج الإصابات الحادة بالفشل الكلوي، الذي يوصف بأنه أحد أبرز أسباب الوفاة بفيروس كورونا.
وقالت السفارة الأمريكية: إن "تلك التقنية تقدمها باكسترا لدعم العاملين الصحيين لتقديم خيارات علاج متقدمة من يعانون من أمراض مزمنة، قد تجعلهم أكثر عرضة للخطر بسبب انتشار وباء فيروس كورونا".
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 2,754 مليون إصابة، بينهم أكثر من 192 ألف حالة وفاة، وأكثر من 762 ألف حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.