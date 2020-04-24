كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بريطانيا.. مسؤول يكشف عن آخر التطورات الصحية لـ"جونسون" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، عن آخر التطورات الصحية لرئيس الوزراء، الذي ما زال يتعافى من إصابته بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرص "كوفيد - 19".
وقال المتحدث باسم جونسون: إن "رئيس الوزراء ما زال يتعافى في مقره الريفي، وإن أي قرار بالعودة إلى العمل في لندن سيتم اتخاذه بناء على نصيحة الأطباء".
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "ديلي تلجراف" أن جونسون كان يخطط للعودة إلى العمل يوم الإثنين المقبل، ولكن المتحدث رفض التكهن بموعد عودته للعمل قائلا: إن "رئيس الوزراء كان يمارس المزيد من المهام هذا الأسبوع بما في ذلك مقابلة مع الملكة إليزابيث، والتحدث إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".
وتابع: أنه "يواصل تعافيه في تشيكرز، وما زال يتابع المستجدات من مقر الحكومة في 10 (داونينج ستريت) بشأن التصدي لفيروس كورونا والتحدث مع زملائه"، موضحاً أن "جونسون خرج من المستشفى قبل أقل من أسبوعين وكان عليه قضاء بعض الوقت في وحدة العناية المركزة، لذا كما تتوقعون، فإنه يرغب في الحصول على المشورة الطبية قبل أن يعود إلى العمل في مقر الحكومة".
ونُقل "جونسون" إلى مستشفى سانت توماس بوسط لندن لمعاناته من استمرار أعراض المرض الناجم عن فيروس كورونا؛ حيث دخل العناية المركزة في يوم 6 أبريل الجاري، وظل هناك حتى يوم 9 من الشهر الجاري.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 2,754 مليون إصابة، بينهم أكثر من 192 ألف حالة وفاة، وأكثر من 762 ألف حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.