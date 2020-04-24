كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بريطانيا.. مسؤول يكشف عن آخر التطورات الصحية لـ"جونسون" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، عن آخر التطورات الصحية لرئيس الوزراء، الذي ما زال يتعافى من إصابته بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرص "كوفيد - 19".

وقال المتحدث باسم جونسون: إن "رئيس الوزراء ما زال يتعافى في مقره الريفي، وإن أي قرار بالعودة إلى العمل في لندن سيتم اتخاذه بناء على نصيحة الأطباء".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "ديلي تلجراف" أن جونسون كان يخطط للعودة إلى العمل يوم الإثنين المقبل، ولكن المتحدث رفض التكهن بموعد عودته للعمل قائلا: إن "رئيس الوزراء كان يمارس المزيد من المهام هذا الأسبوع بما في ذلك مقابلة مع الملكة إليزابيث، والتحدث إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وتابع: أنه "يواصل تعافيه في تشيكرز، وما زال يتابع المستجدات من مقر الحكومة في 10 (داونينج ستريت) بشأن التصدي لفيروس كورونا والتحدث مع زملائه"، موضحاً أن "جونسون خرج من المستشفى قبل أقل من أسبوعين وكان عليه قضاء بعض الوقت في وحدة العناية المركزة، لذا كما تتوقعون، فإنه يرغب في الحصول على المشورة الطبية قبل أن يعود إلى العمل في مقر الحكومة".

ونُقل "جونسون" إلى مستشفى سانت توماس بوسط لندن لمعاناته من استمرار أعراض المرض الناجم عن فيروس كورونا؛ حيث دخل العناية المركزة في يوم 6 أبريل الجاري، وظل هناك حتى يوم 9 من الشهر الجاري.

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