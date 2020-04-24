كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة البحرينية تسجل إصابات جديدة بفيروس "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، مساء اليوم الجمعة، عن تعافي 31 حالة من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وتسجيل 289 إصابة جديدة، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وقالت وزارة الصحة: إن "الحالات الـ212 للعمال الوافدين تم رصدها بعد اجراء 5334 فحصًا مختبريًا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة منها فحوصات ضمن الحملات الاستباقية للعمالة الوافدة في مساكنهم بعدد من مناطق". وأضافت أن الوصول للحالات القائمة بين العمالة الوافدة استباقيا ووضع المخالطين لهم تحت الحجر الاحترازي يسهل من علاجهم ويعزز من كفاءة الاجراءات المتخذة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين

هذا وقد مددت البحرين، الأربعاء، إجراءات العزل العام التي تستهدف الحد من تفشي فيروس كورونا لأسبوعين إضافيين بدءا من 23 أبريل وحتى السابع من مايو، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية "بنا". وذكرت الوكالة أن الإجراءات تشمل "الاستمرار في إغلاق دور السينما، وإغلاق المراكز الرياضية الخاصة وصالات التربية البدنية الخاصة بها، والاستمرار في اقتصار أنشطة جميع المطاعم والمرافق السياحية وأماكن تقديم الأطعمة على الطلبات الخارجية والتوصيل"، إلى جانب إجراءات أخرى. Advertisements