كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "بارنييه": بريطانيا وضعت حدا صارما لمحادثات الاتحاد الأوروبي لكنها لا تتحرك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في خروج بريطانيا من الكتلة، ميشيل بارنييه، اليوم الجمعة، بأن لندن تفشل في التحرك في محادثاتها بشأن علاقتها المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي على الرغم من وضع جدول زمني ضيق.

وقال ميشيل بارنييه، في مؤتمر صحفي بعد أسبوع ثانٍ من المحادثات بين بروكسل ولندن، إن بريطانيا استبعدت تمديد فترة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد نهاية عام 2020، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف: "أن المملكة المتحدة لا تستطيع فرض تقويم زمني قصير للغاية للمفاوضات وفي نفس الوقت لا تتحرك، ولا تقدم في بعض المواضيع التي تهم الاتحاد الأوروبي".

وأوضح "بارنييه" للصحفيين، أن بريطانيا عبرت عن رغبتها في تحقيق تقدم ملموس بحلول نهاية يونيو، لكنها كانت مستعدة فقط للقيام بذلك في مجموعة محدودة من القضايا. كما يجب إيجاد حلول حول الموضوعات الصعبة.

وأردف: "نحن بحاجة إلى إحراز تقدم في جميع القضايا بالتوازي. نحن بحاجة إلى إيجاد حلول لأصعب المواضيع. لا يمكن للمملكة المتحدة أن ترفض تمديد الفترة الانتقالية، وفي الوقت نفسه تبطئ المناقشات حول المجالات المهمة". كما قال "بارنييه"، إن هناك أربعة مجالات على وجه الخصوص حيث كان التقدم مخيبا للآمال. Advertisements وأشار كبير المفاوضين، إلى أن بريطانيا فشلت في تقديم ضمانات صارمة بشأن الحقوق الأساسية وتصر على خفض المعايير الحالية والانحراف عن معايير حماية البيانات وهذا خلق "قيودًا خطيرة" على الشراكة المستقبلية. وأخيرًا، قال "بارنييه"، إن المحادثات لم تحرز أي تقدم ملموس بشأن مصائد الأسماك، موضحًا: "لن يوافق الاتحاد الأوروبي على أي شراكة اقتصادية مستقبلية لا تتضمن حلاً متوازنًا ومستدامًا وطويل الأمد لمصايد الأسماك."

أرسلت المفوضية الأوروبية، التي تتفاوض نيابة عن أعضاء الاتحاد الأوروبي الـ 27، إلى لندن نصًا مكونًا من 350 صفحة في مارس يوضح موقف الاتحاد الأوروبي. وقال "بارنييه"، إن بريطانيا أعادت فقط النصوص بشأن مواضيع معينة.

يمكن تمديد الفترة الانتقالية لمدة عام أو عامين، ولكن سيتعين على بريطانيا طلب ذلك بنهاية يونيو. هناك أسبوعان آخران فقط من جولات المفاوضات المقررة قبل ذلك - من 11 مايو و 1 يونيو.

أصر الاتحاد الأوروبي على ضمانات تكافؤ الفرص، بما في ذلك مجالات مثل الضرائب ومساعدة الدولة.